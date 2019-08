Andreescu accède aux demi-finales de la Coupe Rogers

Bianca Andreescu a surmonté des douleurs à l’aine pour devenir la première Canadienne à atteindre la demi-finale de la Coupe Rogers depuis 1979.

Dans un match marqué de nombreux rebondissements vendredi après-midi sur le court central du Centre Aviva, Andreescu, originaire de Mississauga, a pris la mesure de la Tchèque Karolina Pliskova, troisième tête de série, 6-0, 2-6, 6-4.

En demi-finale samedi, Andreescu affrontera l’Américaine Sofia Kenin, qui a surpris l’Ukrainienne Elina Svitolina, sixième tête de série, 7-6 (2), 6-4.

À son premier tournoi depuis les Internationaux de France, en mai, l’athlète de 19 ans a disputé un quatrième match consécutif de trois manches. Toutes ces heures passées sur les courts depuis le début de la semaine ont semblé rattraper Andreescu, qui a demandé une pause médicale au deuxième set pour recevoir un traitement à l’aine.

Les conditions venteuses au Centre Aviva ont semblé favoriser Andreescu alors que Pliskova a souvent dû recommencer son lancer au service au premier set. En raison des ajustements qu’elle a tenté d’apporter, Pliskova a commis quatre doubles fautes durant cette première manche.

Profitant du fait que l’atout principal de Pliskova était neutralisé, Andreescu a dominé dans tous les aspects du jeu lors de ce set initial.

Pliskova a gagné son premier jeu du match pour amorcer le deuxième set, et alors que la Tchèque menait 5-1 et 40-30, Andreescu a demandé à l’arbitre en chef de voir une physiothérapeute. Elle a tout de même gagné les trois points suivants pour un bris de service, tout en essayant de protéger son aine.

Lors de la pause suivante, Andreescu et une physiothérapeute sont allées dans le vestiaire pour des traitements plus spécifiques. Andreescu a aperçu ses parents dans les gradins et a pointé en direction de son aine alors qu’elle quittait le terrain.

Elle est revenue sur le court en trottinant, un bandage autour de la cuisse droite et un autre apposé à l’intérieur de la cuisse gauche.

Andreescu a continué de s’étirer et de marcher avec précaution pendant les interruptions du jeu, et Pliskova en a profité pour gagner le deuxième set, 6-2.

Lors de deux longs jeux pour amorcer la manche décisive, Andreescu a continué d’avoir des ennuis et semblait souffrir de douleurs aux jambes, au point de grimacer après que de longs échanges l’eurent forcée à courir à gauche et à droite sur le court.

Andreescu et Pliskova ont partagé les deux premiers jeux et la Tchèque a pris l’avance 2-1 grâce à un smash.

Les deux joueuses ont continué de protéger leur service jusqu’au neuvième jeu lorsqu’un coup de Pliskova est tombé loin au-delà de la ligne de fond, permettant à la Canadienne d’inscrire le premier bris du set.

Andreescu a gagné les quatre points à son service pour mériter son billet pour la demi-finale.

Plus tôt en journée, Kenin était venue de l’arrière après avoir concédé les quatre premiers jeux du set initial, avant de s’imposer au bris d’égalité.

Elle a poursuivi sur son élan à la deuxième manche, s’assurant éventuellement le match quand Svitolina a frappé un retour trop long.

Svitolina avait défait Caroline Wozniacki en finale de la Coupe Rogers en 2017, la dernière fois que le tournoi a été présenté à Toronto.

En soirée, on aura droit à un duel très attendu entre l’Américaine Serena Williams et la Japonaise Naomi Osaka. La qualifiée Marie Bouzkova, également de la République tchèque, affronte la Roumaine Simona Halep dans le dernier quart de finale.