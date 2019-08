Du renfort pour l’attaque de l’Impact

L’Impact de Montréal a fait l’acquisition de deux joueurs offensifs, mercredi, faisant revenir en prêt le milieu de terrain Ballou Tabla et signer pour au moins une saison et demie Bojan Krkic, deux joueurs qui sont passés par le FC Barcelone.

Le Québécois restera pour une période de six mois, soit jusqu’à la fin de la saison.

Ballou a rejoint le FC Barcelone B en deuxième division espagnole en 2018 à la suite de son transfert à partir de l’Impact en janvier de la même année. À l’hiver 2019, il a été envoyé en prêt au Albacete Balompié, en deuxième division espagnole, où il a disputé deux matchs.

Auparavant, Tabla avait disputé une saison avec l’Impact en MLS, en 2017, récoltant 2 buts et 2 passes décisives en 21 matchs. Il était devenu le plus jeune joueur de l’histoire du club montréalais à prendre part à un match en MLS, à l’âge de 17 ans et 338 jours.

« C’est avec plaisir que j’accueille Ballou dans le club qui l’a vu grandir », a déclaré l’entraîneur-chef de l’Impact, Rémi Garde.

Par ailleurs, l’Impact a échangé le milieu de terrain Micheal Azira au Fire de Chicago, en échange notamment du défenseur cubain Jorge Corrales et d’un choix de deuxième tour lors du SuperDraft 2020.

Auparavant, le Bleu-blanc-noir avait annoncé l’arrivée du milieu de terrain offensif espagnol Bojan Krkic, avec des options pour les saisons 2021 et 2022.

Âgé de 28 ans, il a évolué avec le club anglais Stoke City entre 2014 et 2018, récoltant 14 buts et 2 passes décisives en 53 matchs en Premier League.

Après avoir été formé et avoir battu plusieurs records au sein de La Masia, la prestigieuse académie du FC Barcelone, de 1996 à 2006, Krkic est devenu le 16 septembre 2007, à l’âge de 17 ans et 19 jours, le plus jeune joueur dans l’histoire du club catalan à jouer un match en Liga espagnole, surpassant le record de Lionel Messi.