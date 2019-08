Félix Auger-Aliassime a atteint le troisième tour de la Coupe Rogers à la suite du forfait de son compatriote Milos Raonic, mercredi.

Auger-Aliassime avait gagné la première manche 6-3, puis Raonic avait remporté la deuxième par le même pointage quand il a décidé qu’il ne pouvait plus continuer le match.

Raonic avait reçu des traitements au bas du dos alors qu’il était en avance 4-1 en deuxième manche.

L’Ontarien avait aussi déclaré forfait en juin à Stuttgart, alors qu’il devait croiser le fer avec Auger-Aliassime en demi-finale du tournoi sur gazon.

Auger-Aliassime affrontera maintenant le gagnant du duel entre le Russe et sixième tête de série Karen Khachanov et le Suisse Stanislas Wawrinka. Il célébrera son 19e anniversaire de naissance jeudi, quand il devrait jouer son match de troisième tour.

Malgré son problème au dos, Raonic a réussi 14 as, contre 13 pour Auger-Aliassime.

Dans les autres matchs en soirée, le Grec et quatrième tête de série Stefanos Tsitsipas a subi l’élimination aux dépens du Polonais Hubert Hurkacz, qui l’a emporté 6-4, 3-6, 6-3. Le Russe Daniil Medvedev, huitième tête de série, a vaincu le Britannique Kyle Edmund 6-3, 6-0 en 59 minutes.

En double, les Canadiens Brayden Schnur et Peter Polansky ont été éliminés au deuxième tour. Le Russe Andrey Rublev et l’Allemand Alexander Zverev les ont défaits 1-6, 6-1 et 10-8 au super bris d’égalité.

D’autres détails suivront.