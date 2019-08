Une pente encore trop raide pour Leylah Fernandez

La jeune Lavalloise Leylah Annie Fernandez n’a pas fait long feu à son premier match au tableau principal de la Coupe Rogers, s’inclinant 6-0 et 6-1 contre la Tchèque Marie Bouzkova, une joueuse issue des qualifications.

Fernandez, âgée de seulement 16 ans, n’a remporté que 37 pour cent de ses points avec sa première balle de service, perdant le match en un peu plus d’une heure devant une foule modeste à Toronto.

En déficit 5-1 à la deuxième manche, Fernandez a sauvé deux balles de match, mais pas la troisième. Elle a quitté le terrain sous les applaudissements nourris et a exprimé son appréciation en applaudissant à son tour la foule.

«Je me sentais un peu plus nerveuse vu que je jouais à la maison, a dit la Québécoise. Juste le fait que le tournoi soit au Canada, c’est beaucoup plus spécial.

«C’était formidable d’entendre à quel point la foule me soutenait. J’ai fait de mon mieux mais j’ai commis des erreurs, tout simplement. C’était une occasion de voir où en est mon niveau. Je sais sur quoi travailler pour la prochaine fois.»

Fernandez a connu des difficultés dès le début et Bouzkova l’a brisée deux fois en 10 minutes pour s’emparer d’une avance de 3-0.

La Canadienne, qui n’aura pas 17 ans avant le mois prochain, a eu droit aux applaudissements lorsqu’elle a servi un as pour gagner son seul jeu du match à la deuxième manche.

Bouzkova, classée au 91e rang, a converti six de ses huit balles de bris et n’a jamais été brisée. Au prochain tour, elle affrontera une adversaire plus redoutable en Sloane Stephens, septième tête de série et championne des Internationaux des États-Unis en 2017.

Fernandez, qui a bénéficié d’une invitation pour participer au tableau principal, a remporté son premier tournoi professionnel au Challenger de Gatineau le mois dernier.

Elle a enchaîné avec une participation à la finale du tournoi de Granby, une semaine plus tard, ce qui lui a permis de gagner 115 places au classement depuis le début du mois de juillet. Elle est présentement 260e.

Son objectif cette saison est d’atteindre le top 200 avant la fin de l’année. Elle a aussi d’autres ambitions.

«Je voudrais participer à des tournois du Grand chelem, en remporter le plus possible et devenir la meilleure joueuse au monde», a dit Fernandez.

Fernandez a vécu une première expérience avec la Coupe Rogers à Montréal l’an dernier à l’âge de 15 ans, mais elle avait perdu au deuxième tour des qualifications.

À la suite de sa défaite, Fernandez présente un palmarès de 0-3 contre une joueuse du top-100.

En double, Eugenie Bouchard et Sharon Fichman ont été écartées par Abigail Spears et Nadiia Kichenok, 7-6 (8) et 6-3.