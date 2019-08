Coupe Rogers: Auger-Aliassime affrontera Pospisil au premier tour

Le Montréalais Félix Auger-Aliassime retrouvera sur son chemin son compatriote Vasek Pospisil pour son premier match du tableau principal en carrière devant son public à la Coupe Rogers.

Les deux en seront à un troisième duel en carrière et il sera présenté mardi après-midi au stade IGA. Auger-Aliassime a eu le meilleur chaque fois contre Pospisil, à Indian Wells en 2018 et à Wimbledon le mois dernier.

« Il y a des bons côtés et des mauvais côtés, a dit le directeur du tournoi, Eugène Lapierre, au sujet de ce duel. Il y a un Canadien qui va perdre, mais il y en a un qui va gagner. »

« Ce que nous souhaitions pour Félix, c’était un match jouable et là, c’est clairement jouable. Ça ne veut pas dire que ce sera facile. Pospisil revient au jeu, joue bien et est en forme. Il a eu un problème à un poignet, mais c’est réglé. »

Auger-Aliassime, qui est âgé de 18 ans, avait perdu au premier tour des qualifications à Montréal en 2017. L’an dernier, à Toronto, il a atteint le deuxième tour du tableau principal avant de s’incliner au bris d’égalité de la manche ultime face au Russe Daniil Medvedev.

Il revient chez lui cette fois en tant que 22e raquette mondiale. Il présente une fiche de 28-15 en 2019 et il a atteint la finale de trois tournois, s’inclinant chaque fois.

L’autre duel de premier tour qui retient particulièrement l’attention à la suite du tirage au sort de vendredi est celui qui opposera le Suisse Stanislas Wawrinka au Bulgare Grigor Dimitrov. Wawrinka a l’avantage 5-4 et a remporté les trois derniers matchs entre les deux, y compris une victoire en trois manches à Roland-Garros.

« Pour moi, le tableau n’a jamais vraiment été important, a dit Wawrinka quelques minutes avant le tirage au sort. Nous ne pouvons pas décider ce qui va se passer. Il faut accepter le défi et trouver des solutions.

« J’aime prendre du recul par rapport au tableau, à l’adversaire, et ne pas me mettre trop de pression — j’aime ou j’aime pas, est-ce que j’ai gagné ou perdu notre dernier match. Les statistiques viennent du passé. C’est dans le présent que nous pouvons les changer. […] Vous entrez sur le terrain avec la possibilité de gagner. Vous voulez tout donner. Si vous donnez tout et que vous perdez, vous passez au prochain tournoi. »

Autres matchs

De son côté, Milos Raonic, 20e au monde, aura rendez-vous avec l’Américain Taylor Fritz, 28e. S’il s’impose, Raonic affrontera ensuite le Grec Stefanos Tsitsipas, quatrième tête de série.

« Chaque portion du tableau est remplie de joueurs de pointe, a noté Lapierre. C’est ça un Masters. Pour aller jusqu’au bout, il n’y en aura pas de facile. »

Denis Shapovalov, qui avait enflammé le stade IGA il y a deux ans en atteignant les demi-finales, affrontera le Français Pierre-Hughes Herbert, 38e raquette mondiale.

Shapovalov, 20 ans et 31e au monde, connaît une saison plus difficile. Il a perdu ses cinq derniers matchs et a franchi le premier tour à seulement deux de ses neuf derniers tournois, soit depuis sa défaite contre Roger Federer lors des demi-finales à Miami.

Au deuxième tour, Shapovalov retrouverait sur son chemin l’Autrichien et deuxième tête de série Dominic Thiem.

L’Ontarien Peter Polansky sera opposé au Français Gaël Monfils au premier tour, tandis que son compatriote Brayden Schnur jouera contre un rival issu de qualifications.

Le favori et champion en titre Rafael Nadal bénéficie d’un laissez-passer pour le deuxième tour. À son premier match, il sera opposé à l’Australien Alex de Minaur ou à un joueur issu des qualifications.

L’Allemand Alexander Zverev, champion à Montréal en 2017 et troisième tête de série, est en attente du Britannique Cameron Norrie ou du Hongrois Marton Fucsovics.

Chez les femmes

Dans un duel entièrement canadien, Bianca Andreescu affrontera Eugenie Bouchard au premier tour du tableau féminin de la Coupe Rogers de tennis mardi soir à Toronto.

Classée 26e au monde, Andreescu, une Ontarienne de 19 ans, a connu une ascension rapide au classement de la WTA plus tôt cette année après un spectaculaire début de saison, marqué par son triomphe au tournoi d’Indian Wells, l’un des plus importants sur le circuit.

Toutefois, depuis le mois de mars, Andreescu n’a disputé qu’un seul match à cause d’une blessure à l’épaule droite.

De son côté, Bouchard, une Montréalaise, qui a déjà occupé le cinquième échelon du classement mondial, a glissé au 114e rang. Elle n’a gagné que deux matchs sur le circuit de la WTA cette année et a reçu un laissez-passer des organisateurs au tableau principal de la Coupe Rogers.