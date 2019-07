Les nageuses canadiennes remportent le bronze au relais à Gwangju

Le Canada a remporté le bronze et établi un record national au relais 4 x 100 mètres QNI féminin dimanche, concluant de belle façon les Mondiaux de la FINA les plus réussis de son histoire.

Les Américaines ont battu leur record du monde en trois minutes et 50,40 secondes, menées par un record du monde signé Regan Smith en 57,57, sur le dos.

L’Australie a terminé deuxième en 3:53,42.

Les Canadiennes Kylie Masse, Sydney Pickrem, Margaret MacNeil et Penny Oleksiak ont suivi avec un record canadien, à 3:53,58. La marque précédente était de 3:54,86, venant d’une quatrième place en 2017, à Budapest.

L’unifolié a terminé la compétition avec un record d’équipe de deux médailles d’or et de six de bronze, toutes dans les épreuves olympiques.

Le pays a atteint 19 finales — deux de plus qu’à Budapest en 2017 et le plus grand nombre de finales depuis 1978.

Le précédent record de médailles était de six, en 1978.

« Les Championnats du monde [de cette année] ont été les Championnats du monde les plus réussis de Natation Canada, a déclaré le directeur de la haute performance et entraîneur national, John Atkinson. Cela témoigne de la capacité de nos athlètes à rester concentrés, calmes et professionnels, et à rester engagés dans les championnats pendant les huit jours. C’est une chose sur laquelle nous travaillons avec notre personnel d’entraîneurs et notre équipe depuis plusieurs années. »