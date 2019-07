Championnats canadiens d’athlétisme: Aaron Brown gagne de justesse le 100m

Aaron Brown peut se vanter d’être l’homme le plus rapide au Canada. Le sprinter torontois a enlevé les honneurs de l’épreuve du 100 m grâce à un chrono de 10,021 secondes, vendredi soir, lors des Championnats canadiens d’athlétisme présentés à Montréal.

Il a devancé son compatriote ontarien Andre De Grasse par seulement trois millièmes de seconde. La course s’est terminée au photo-finish.

Sous les cris de la foule réunie au complexe sportif Claude-Robillard, Brown a donc conservé son titre de champion canadien qu’il avait acquis l’an dernier aux dépens de Bismark Boateng et De Grasse. Boateng a terminé en troisième place avec un chrono de 10,246 secondes.

Cette victoire permet à Brown de se qualifier en vue des Championnats du monde qui débuteront le 28 septembre, à Doha, au Qatar.

Chez les dames, l’Ontarienne Crystal Emmanuel a mérité l’or avec un temps de 11,17 secondes, devant ses compatriotes Leya Buchanan (11,28) et Shaina Harrison (11,45). La Québécoise Audrey Leduc a terminé au septième rang, en 11,71 secondes.

Plus tôt en soirée, Brown et De Grasse avaient tous deux couru sous la barre des dix secondes lors des demi-finales pour mettre la table à ce qui allait être une spectaculaire finale.

Brown, qui est âgé de 27 ans, avait parcouru la distance en 9,96 secondes. Précédemment, De Grasse avait facilement gagné sa vague, marquée par trois faux départs, avec un temps de 9,98.

De Grasse, triple médaillé olympique, tentait de récupérer son titre canadien après deux blessures aux ischio-jambiers qui ont perturbé une bonne partie des deux dernières saisons. De Grasse a détenu le titre canadien au 100 mètres entre 2015 et 2017. L’athlète de 24 ans de Markham, en Ontario, a terminé troisième l’an dernier, puis s’est blessé à l’ischio-jambier lors de l’épreuve du 200 mètres. Il avait été contraint de mettre fin hâtivement à sa saison pour un deuxième été d’affilée.

La semaine dernière, pour la première fois depuis les Jeux olympiques de Rio de 2016, De Grasse a inscrit un temps inférieur à dix secondes sur 100 mètres. Il a fait stopper le chrono à 9,99 lors d’une compétition de la Ligue de diamant à Londres.

Le meilleur temps de Brown sur 100 mètres en 2019 — 10,07 secondes — avait été inscrit à Lausanne, lors d’une rencontre de la Ligue de diamant.

De Grasse ne participera à aucune autre épreuve à Montréal après la finale du 100 mètres.

Les Championnats canadiens d’athlétisme se poursuivront au complexe sportif Claude-Robillard jusqu’à dimanche.

Pari réussi pour Brittany Crew

Sur la pelouse, Brittany Crew, spécialiste du lancer du poids, a battu l’ancien record des Championnats canadiens qu’elle avait elle-même établi l’an dernier grâce à un jet de 18,65 m, soit 33 cm de plus que de sa précédente marque l’an dernier. L’Ontarienne est également détentrice du record canadien, une marque qu’elle a abaissée avec un lancer de 18,69 m lors d’une compétition en Allemagne, au mois de mai.

Sarah Mitton (17,37 m) et Grace Tennant (14,71 m) ont terminé deuxième et troisième.

Crew souhaitait racheter sa contre-performance qui lui avait fait prendre le septième rang aux Championnats universitaires de Naples, en Italie, quelques semaines auparavant. « Ça s’est bien passé. C’était une belle remontée après ma performance aux Championnats universitaires. (Là-bas), je n’ai pas été à mon meilleur et je n’ai pas offert la performance souhaitée, a déclaré l’athlète de 25 ans. C’était une belle soirée ici à Montréal. Je suis très heureuse de ma performance ce soir. J’étais seulement à quatre centimètres de mon sommet personnel. »

Elizabeth Gleadle a été sacrée championne canadienne au lancer du javelot. La Vancouvéroise a battu sa marque personnelle en réussissant un lancer de 63,40 m pour devancer largement ses rivales Ashley Pryke (49,77 m) et Alexis Brenzil (49,18 m).

Au saut en longueur, le Montréalais Stevens Dorcelus s’est adjugé le titre national en vertu d’un saut de 7,83 m. Pierce Lepage et Jesse Thibodeau ont obtenu des score de 7,80 m et 7,61 m respectivement pour monter sur la deuxième et la troisième marche du podium.

Chez les dames, Christabel Nettey a remporté les honneurs grâce à un bond de 6,41 m qu’elle a effectué lors de ses deux premiers essais pour devancer de 10 cm Baileh Simms. Sandy Latrace et Emily Omahen ont toutes les deux réussi leur meilleur saut sur une distance de 6,13 m.

Le Québécois Marc-Antoine Lafrenaye-Dugas a obtenu la médaille d’argent de l’épreuve du lancer du disque, grâce à un jet de 51,85 m, soit 84 cm de moins que Mark Bujnowski, sacré champion. Thomas Nedow (48,21 m) a pour sa part terminé au troisième échelon.