La Québécoise Catherine Raîche a été embauchée par les Eagles de Philadelphie

Les Eagles de Philadelphie ont officiellement embauché Catherine Raîche à titre de coordonnatrice aux opérations football, jeudi.

La Québécoise, âgée de 30 ans, a donc poursuivi son ascension dans le football professionnel, après avoir mis un terme à sa carrière d’avocate afin d’occuper un poste de stagiaire chez les Alouettes de Montréal en 2015.

Elle est ensuite devenue l’adjointe au directeur général des Oiseaux, Jim Popp, en 2017, devenant ainsi la première femme à occuper ce poste dans la LCF en près de 30 ans.

Raîche a quitté le nid afin d’occuper le poste de directrice des opérations football des Argonauts de Toronto l’an dernier. Elle y a de nouveau travaillé pour Popp, le directeur général qui l’avait embauchée initialement chez les Alouettes.

Elle a poursuivi son parcours dans le football en effectuant un bref séjour avec la concession de Tampa, en XFL. L’équipe venait d’embaucher l’ex-entraîneur-chef des Alouettes et des Argonauts Marc Trestman.

« Catherine a travaillé très fort pour obtenir cette occasion et elle l’a fait de la bonne façon, a convenu Popp. C’était son objectif de carrière, et elle n’a jamais cessé de travailler afin d’obtenir cette opportunité dans la NFL. Je suis très fier d’elle. Son éthique de travail est irréprochable, et Catherine a une belle occasion à saisir là-bas. »

La Montréalaise Samantha Rapoport, l’une des directrices de la NFL qui est responsable de « diversifier le talent dans les opérations football de la (ligue) », a publié un gazouillis pour souligner son embauche par les Eagles.

«@CatherineRaiche a été la première adjointe au directeur général dans la @LCF. Nous sommes incroyablement chanceux de pouvoir compter sur elle. #progrès », a écrit Rapoport.

Les Eagles ont été sacrés champions du Super Bowl LII, le 4 février 2018.