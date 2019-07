Quintana gagne la 18e étape du Tour de France

Une première étape est franchie, mais il en reste encore deux dans les Alpes françaises. Le meneur au classement général du Tour de France, Julian Alaphilippe, peut encore espérer devenir le premier cycliste français à enlever les honneurs de la Grande Boucle depuis 1985.

Le Français, qui contribue plus que quiconque à stimuler l’intérêt pour la compétition cette année, a rebondi après avoir connu une baisse de régime pendant l’ascension du col du Galibier jeudi. Il a négocié très rapidement les nombreux virages en épingle qui se sont enchaînés pendant la descente afin de conserver le maillot jaune de meneur.

La journée n’a toutefois pas été de tout repos pour Alaphilippe. Le Colombien Egan Bernal a synchronisé son attaque à la perfection sur les pentes du Galibier — le dernier des trois cols qui ont culminé à plus de 2000 m pendant la 18e étape — pour larguer Alaphilippe et gruger une importante partie de son avance au classement général.

Bernal est passé de la cinquième à la deuxième place au cumulatif du Tour de France. Il a commencé la journée à deux minutes et deux secondes d’Alaphilippe, et n’est plus qu’à 90 secondes de lui.

Le coéquipier de Bernal, le champion en titre Geraint Thomas, occupe pour sa part le troisième rang à 1:35 du Français.

Il n’y a plus que deux importants obstacles qui se dressent entre Alaphilippe et un défilé sur les Champs-Élysées de Paris ; c’est-à-dire deux étapes dans les Alpes, qui se termineront en altitude.

Peu d’observateurs croyaient qu’Alaphilippe allait se maintenir en tête pendant le passage dans les Pyrénées, et ç’a été la même chose lors de la première étape dans les Alpes. Ses détracteurs se font toutefois de plus en plus discrets, alors qu’il s’approche du fil d’arrivée.

Le Colombien Nairo Quintana a signé sa première victoire d’étape, après s’être propulsé seul en tête pendant l’ascension du col du Galibier. Celui qui a terminé au deuxième rang du Tour de France à deux reprises a ainsi connu un rare moment de réjouissance depuis le début de la compétition.

Michael Woods (EF Education First), d’Ottawa, s’est signalé en terminant au septième rang de l’étape, à 4:46 de Quintana. Pour sa part, le Québécois Hugo Houle (Astana) a suivi au 76e échelon.

Au classement cumulatif, Woods occupe maintenant la 36e place à un peu plus d’une heure d’Alaphilippe, tandis que Houle, de Sainte-Perpétue, est 106e.

