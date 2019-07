Pas d’accusations criminelles contre Ronaldo

Las Vegas — Cristiano Ronaldo ne fera pas l’objet d’accusations criminelles après qu’une femme a accusé l’étoile du football de l’avoir violée dans sa suite dans un complexe hôtelier de Las Vegas il y a plus de 10 ans, a annoncé lundi le principal procureur de la ville. Le procureur du comté de Clark, Steve Wolfson, a déclaré avoir examiné une nouvelle enquête de police et déterminé que les allégations de Kathryn Mayorga ne pouvaient être prouvées au-delà de tout doute raisonnable. « Par conséquent, aucune accusation ne sera portée », a déclaré Wolfson, dans un communiqué. Une autre poursuite est en cours contre Ronaldo devant un tribunal américain de Las Vegas, où Mayorga accuse Ronaldo ou ses collaborateurs de complot, de diffamation, de rupture de contrat, de contrainte et de fraude.