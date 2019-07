NFL: le joueur de ligne défensive Jarran Reed suspendu six matchs

Seattle — Le joueur de ligne défensive des Seahawks de Seattle Jarran Reed a été suspendu pour six matchs par la NFL pour avoir enfreint la politique comportementale de la ligue. Reed pourra néanmoins participer aux entraînements et aux matchs préparatoires, mais ne sera pas à son poste avec les Seahawks avant le 14 octobre. Cette suspension découle d’un incident qui s’est produit en avril 2017. Il aurait agressé une femme, qui aurait ensuite porté plainte. Reed n’a cependant pas été formellement accusé. Reed vient de connaître une très bonne saison, et il devait être le meneur du front défensif des Seahawks à la suite de la transaction qui a envoyé Frank Clark aux Chiefs de Kansas City. Reed, âgé de 26 ans, a réussi 10 sacs et demi et 50 plaqués la saison dernière. Il a été un choix de deuxième tour de l’Université de l’Alabama lors du repêchage de la NFL en 2016.