LNH: un nouvel aréna à Calgary?

Calgary — Le projet de construction d’un nouvel aréna à Calgary, pour remplacer le Saddledome, s’accélère avec la conclusion d’un accord de principe. La ville, les Flames et le Stampede, qui est propriétaire du terrain, ont accepté de créer un centre d’événements qui serait le domicile du club de la LNH. L’accord devait être présenté au conseil à huis clos lundi après-midi, puis soumis à un vote sur la possibilité de le rendre public immédiatement. Les citoyens de Calgary auraient alors une semaine pour exprimer leur opinion avant un vote du conseil la semaine prochaine, pour ratifier l’accord. Le coût du centre d’événements est estimé entre 550 et 600 millions. L’endroit proposé est au nord du Saddledome, qui a été inauguré en 1983. Si l’accord est approuvé, il pourrait y avoir une première pelletée de terre en 2021. Un centre à vocation sportive, artistique et événementielle, pouvant être divisé selon les besoins, est la formule souhaitée. Avec une capacité d’environ 20 000 places pour le sport, le nouveau bâtiment serait le coeur d’un plus grand quartier commercial et résidentiel revitalisé, à l’est du centre-ville.