Benfeito et McKay se qualifient pour les JO de 2020 aux Mondiaux de Gwangju

Meaghan Benfeito et Caeli McKay ont obtenu leurs laissez-passer pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020 en terminant parmi les 12 premières en demi-finales de l’épreuve individuelle à la tour de 10 mètres, mardi, aux Championnats du monde de natation de Gwangju, en Corée du Sud.

McKay, de Calgary, et Benfeito, de Montréal, ont respectivement terminé aux troisième et quatrième rangs parmi les 18 plongeuses inscrites à cette épreuve. Seules les Chinoises Yuxi Chen et Wei Lu les ont devancées. La finale de l’épreuve individuelle à la tour de 10 m aura lieu mercredi.

« Ç’a été difficile, mais l’objectif était d’obtenir la qualification olympique, a mentionné Benfeito. Maintenant que c’est fait, je vais me préparer pour la finale et donner tout ce que j’ai. »

Ces résultats sont un baume pour les représentantes de l’unifolié, après qu’elles aient abouti au pied du podium lors de l’épreuve à la tour de 10 m synchronisée dimanche. Un podium aurait assuré leur qualification pour les Jeux olympiques dans cette épreuve, mais les billets ont plutôt été octroyés à la Chine, à la Malaisie et aux États-Unis, dans l’ordre.

Benfeito et McKay pourront cependant se reprendre en 2020, lors des étapes de la Coupe du monde de plongeon qui précéderont les JO.

« Je voulais montrer de quel bois je me chauffe en tant que plongeuse individuelle. Après l’épreuve synchro, je voulais rebondir et assurer la qualification du pays pour les Jeux olympiques. Je suis fière d’avoir réussi à le faire », a dit McKay.

D’autre part, l’équipe canadienne féminine de water-polo a encaissé une deuxième défaite d’affilée en pliant l’échine 15-14 devant la Hongrie.

Les représentantes de l’unifolié affronteront maintenant la Corée du Sud, dans le dernier match de la phase préliminaire dans le groupe B. Elles tenteront alors d’obtenir une première victoire dans cette compétition.