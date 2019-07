Eugenie Bouchard s’incline au premier tour à Lausanne

Eugenie Bouchard s’est inclinée pour la septième fois de suite, lundi, 2-6, 6-4, 7-5 devant l’Allemande Tamara Korpatsch au premier tour de l’Omnium de Lausanne. La joueuse de Westmount a plié l’échine après deux heures et 36 minutes de jeu devant la 142e raquette au monde. La Québécoise, âgée de 25 ans, menait pourtant 5-4 au troisième set et servait pour le match après avoir rapidement tiré de l’arrière 40-0 lors du 10e jeu, mais Korpatsch s’est ressaisie et a brisé Bouchard de nouveau lors du dernier jeu. Les deux joueuses ont été erratiques au service. D’ailleurs, Bouchard n’a réussi qu’un seul as, contre neuf doubles fautes. Il s’agissait du premier match en carrière entre les deux joueuses. La représentante de l’unifolié, qui pointe au 95e rang mondial, présente une fiche de 6-11 jusqu’ici cette saison.