Federer ne jouera pas à la Coupe Rogers

Londres — Roger Federer a annoncé dimanche qu’il ne participera pas au tournoi de la Coupe Rogers de tennis qui débutera le 5 août prochain à Montréal. Lors de la conférence de presse qui a suivi sa défaite face à Novak Djokovic aux Internationaux de Wimbledon, Federer a précisé que la décision de ne pas venir à Montréal avait été prise une semaine plus tôt. Il a ajouté qu’il s’accordera du repos afin de participer au tournoi de Cincinnati qui débutera une semaine après celui de Montréal. Le tournoi de Cincinnati sert de préparation aux Internationaux des États-Unis qui ont lieu par la suite à New York. Roger Federer et Novak Djokovic se sont livré un duel de grande qualité en finale de Wimbledon. Le Serbe a remporté la victoire en cinq manches, 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6 et 13-12 (3). Lors de la conférence de presse, le Suisse qui aura 38 ans dans trois semaines était visiblement fatigué.