Les Alouettes de Montréal congédient leur directeur général

Les Alouettes de Montréal ont annoncé que l’organisation a relevé le directeur général Kavis Reed de ses fonctions. Cette décision entre en vigueur immédiatement.

Joe Mack, directeur général adjoint du personnel des joueurs, en collaboration avec l’entraîneur-chef Khari Jones et le directeur des opérations football Patrick Donovan, assureront la gestion quotidienne de l’équipe, ont précisé les Alouettes par voie de communiqué dimanche matin.

La nouvelle survient moins de 24 heures après que les Alouettes (2-2-0) eurent signé un deuxième gain d’affilée, 36-19, à Ottawa, contre le Rouge et Noir.

« Joe Mack supervisera toutes les facettes des opérations football, mais l’équipe sera gérée conjointement avec Khari Jones », a déclaré Patrick Boivin, président et chef de la direction des Alouettes, dans le communiqué officiel.

« Plus spécifiquement, Jones sera maintenant responsable de notre alignement au jour le jour, et Joe chapeautera tout ce qui a trait au personnel des joueurs et aux opérations football, incluant le plafond salarial, les contrats, les opérations et la logistique. Patrick Donovan demeure en poste à titre de directeur des opérations football. Ce sont des individus remarquables qui sont fermement engagés à faire en sorte que l’équipe remporte des victoires. »

De 1984 à 1987, Joe Mack a été directeur du personnel des joueurs avec les Blue Bombers de Winnipeg, remportant la Coupe Grey à sa première année. Il s’est ensuite joint aux Falcons d’Atlanta, dans la Ligue nationale de football, en tant que dépisteur professionnel. En 1989, il a été embauché à titre de directeur du recrutement professionnel par les Redskins de Washington, qui ont remporté le Super Bowl XXVI, en 1992.

Originaire de Levittown en Pennsylvanie, Mack est revenu dans la Ligue canadienne de football en 2010 en tant que directeur général et vice-président des opérations football des Blue Bombers, aidant l’équipe à accéder au match de la Coupe Grey en 2011.

Boivin, Mack et Jones doivent rencontrer les médias lors d’une conférence de presse à 14 heures, au Stade olympique.

