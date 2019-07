Djokovic retourne en finale à Wimbledon

Novak Djokovic participera à la finale du tournoi de Wimbledon pour une sixième fois.



Le champion en titre s’est imposé 6-2, 4-6, 6-3, 6-2 lors d’un duel difficile face à l’Espagnol Roberto Bautista Agut, vendredi, en demi-finale.



Djokovic compte déjà quatre titres de Wimbledon à son palmarès. En finale, dimanche, il croisera le fer Roger Federer ou Rafael Nadal. Federer et Nadal s’affrontaient un peu plus tard vendredi.



Bautista est parvenu à briser le service de Djokovic en deuxième manche pour égaler les chances. Cependant, le Serbe et favori a sauvé deux balles de bris en troisième manche avant de facilement s’imposer lors du quatrième set. Djokovic a toutefois eu besoin de cinq balles de match avant de fermer les livres.



Grâce à cette victoire, Djokovic a atteint une 25e finale en Grand Chelem. Il a eu le meilleur 15 fois lors de ses 24 participations précédentes.



À l’All England Club, Djokovic présente un dossier de 4-1 en finale. Son seul revers a été subi en 2013, contre Andy Murray.

D’autres détails suivront.