Armia et Lehkonen restent avec le Canadien

Le Canadien a octroyé jeudi des contrats de deux saisons aux attaquants finlandais Joel Armia et Artturi Lehkonen, qui étaient des joueurs autonomes avec compensation. Armia touchera 5,2 millions pendant la durée du contrat, tandis que Lehkonen recevra un salaire total de 4,8 millions. Armia a établi un sommet personnel la saison dernière au chapitre des buts (13). Il a également ajouté 10 mentions d’aide et totalisé 23 points à sa première saison avec le Tricolore. Le Finlandais de 26 ans a marqué 39 buts et récolté 42 mentions d’assistance en 237 matchs en carrière dans la LNH avec les Sabres de Buffalo, les Jets de Winnipeg et le Canadien. De son côté, Lehkonen, 24 ans, a accumulé 11 buts et 20 aides en 82 matchs l’hiver dernier. Il a disputé 221 matchs en carrière avec le CH, amassant 80 points en trois saisons.