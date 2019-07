La jeunesse brille sur le Tour de France

Champagney, France — Deux recrues du Tour de France ont volé la vedette jeudi lors de la première étape en altitude. Le Belge Dylan Teuns a remporté la sixième étape, tandis que l’Italien Giulio Ciccone s’est emparé du maillot jaune du meneur au classement général aux dépens du Français Julian Alaphilippe. Teuns et Ciccone ont pris part à une échappée tôt dans la course et ont gardé le rythme, même lors de la terrible ascension vers la station de ski Planche des Belles Filles, dotée d’une pente à 24 %. Michael Woods (EF Education First), d’Ottawa, s’est illustré pendant l’étape et est maintenant neuvième au classement cumulatif. Son compatriote Hugo Houle (Astana), de Sainte-Perpétue, a fini au 90e rang. Le Québécois occupe le 113e échelon au cumulatif.