Un ex-cadre de la FIFA devra verser des dizaines de millions de dollars

New York — L’ancien vice-président de la FIFA Jack Warner a reçu jeudi l’ordre d’un juge fédéral américain de verser 79 millions de dollars US d’indemnités dans le cadre d’une procédure civile. Il était accusé d’avoir détourné plusieurs millions de dollars de la CONCACAF —regroupant les fédérations de soccer d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes —, notamment en acceptant des pots-de-vin lors de la négociation de contrats de droits télévisés ou lors du vote pour l’attribution de la Coupe du monde de 2010, qui s’est déroulée en Afrique du Sud. Âgé de 76 ans, il nie toutes les accusations. Les États-Unis réclament son extradition de Trinité-et-Tobago, son pays d’origine, où il est considéré comme un héros, ayant été ministre et parlementaire.