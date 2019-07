Piatti restera avec l’Impact jusqu’en 2020, assure Kevin Gilmore

S’il n’en tient qu’à l’Impact de Montréal, l’attaquant étoile Ignacio Piatti restera avec l’équipe jusqu’à la conclusion de la saison 2020.

Piatti faisait l’objet de nombreuses rumeurs ces dernières semaines concernant son départ du club montréalais. En conséquence, le président et chef de la direction Kevin Gilmore a tenu à clarifier la situation sur Twitter mercredi matin.

« Suite aux rumeurs persistantes au sujet de Piatti et son départ vers l’Argentine, je tiens à clarifier que Nacho est sous contrat avec l’Impact et l’option pour 2020 sera exercée, a-t-il écrit. Depuis mon arrivée je me suis toujours attendu à ce que Nacho soit avec nous jusqu’à la fin de 2020. »

Piatti séjourne présentement sur la liste des blessés du onze montréalais en raison d’une blessure à un genou. L’entraîneur-chef de l’Impact Rémi Garde avait parlé d’une absence de huit à 12 semaines le 30 mai dernier, mais voilà que son genou semble guérir plus rapidement que ce qui avait été anticipé, au point où il souhaite un retour au jeu de l’Argentin plus tôt que tard.

Garde n’a toutefois pas voulu s’avancer sur une date d’un retour potentiel de Piatti.

Cette saison, le vétéran âgé de 34 ans a marqué trois buts en cinq matchs en MLS.

L’Impact affrontera le York 9 FC dans le cadre d’un match de qualifications du championnat canadien mercredi soir.