L’Italien Elia Viviani s’offre la victoire au sprint au Tour de France

L’Italien Elia Viviani a obtenu sa première victoire d’étape au Tour de France après s’être imposé lors d’un sprint groupé.

Viviani a profité de la légère arrivée en montée à Nancy, dans l’est du pays, pour faire parler sa puissance, devancer Alexander Kristoff et Caleb Ewan et gagner la quatrième étape de la course de trois semaines.

Le parcours sur le plat de 213,5 kilomètres de Reims à Nancy ne proposait pas de difficulté majeure et offrait l’occasion aux sprinteurs de se disputer la victoire d’étape.

Julian Alaphilippe, le premier Français à revêtir le maillot jaune en cinq ans après son effort en solitaire la veille, a conservé le premier rang du classement général.