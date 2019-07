L’ancien gardien Greg Sutton sera intronisé au Mur de la renommée de l’Impact

L’Impact de Montréal a annoncé jeudi que l’ancien gardien Greg Sutton sera le troisième joueur du club à être intronisé à son Mur de la renommée.

Sutton, qui rejoindra ses anciens coéquipiers Nevio Pizzolitto et Gabriel Gervais, sera honoré à la mi-temps du match contre Minnesota United FC, ce samedi à 19 h 30, au stade Saputo.

Le Mur de la renommée est un espace permanent au stade Saputo, sur lequel sont inscrits les noms des joueurs qui ont marqué l’histoire du club et qui se sont illustrés de façon importante tout au long de leur carrière, autant avec l’équipe qu’à travers la ligue.

Les joueurs sont sélectionnés selon les critères suivants : un minimum de 100 matchs avec l’Impact, ne plus être avec le club depuis cinq ans et avoir joué un premier match avec le club il y a au moins 15 ans. Chaque année, un ou deux joueurs seront ajoutés au mur.

Au cours de sa carrière professionnelle de 14 saisons, Greg Sutton a effectué deux passages au sein de l’Impact, disputant ses six premières saisons avec le club de 2001 à 2006, en deuxième division nord-américaine. Il avait alors établi plusieurs records d’équipe chez les gardiens en carrière en saison ordinaire, avec 67 blanchissages, 72 victoires, 132 matchs joués et 12 309 minutes de jeu.

Sutton a été nommé Gardien de l’année dans la ligue durant quatre saisons consécutives, de 2003 à 2006, et a remporté le trophée Giuseppe-Saputo, remis au Joueur par excellence à l’Impact, en 2003. Il a aussi été choisi Joueur le plus utile de la ligue et Joueur défensif de l’année à l’Impact en 2004, après avoir aidé le club à remporter le deuxième championnat de son histoire.

À la suite d’un prêt des New York Red Bulls de la MLS en 2011, Sutton a rejoint l’Impact pour la deuxième moitié de la saison en NASL. Il a ensuite signé avec le club pour sa saison inaugurale en MLS en 2012, disputant un match de saison ordinaire avant de prendre sa retraite au terme de la saison.

Sutton avait été sélectionné par le Chicago Fire au deuxième tour du SuperDraft de la MLS en 1999. Il a également joué avec les MetroStars de New York/New Jersey et les Riverhawks de Cincinnati, dans la A-League, avant de signer avec l’Impact en 2001. Il a effectué un retour dans la MLS en 2007, disputant 34 matchs en trois saisons avec le Toronto FC, avant de se joindre aux New York Red Bulls, le 27 avril 2010.

Il a terminé sa carrière en MLS avec une fiche de 14 victoires, 24 défaites et 15 verdicts nuls en 53 matchs, dont 50 départs, 4636 minutes de jeu et 11 jeux blancs.

Au niveau international, Sutton a représenté le Canada à 16 occasions, participant à la Gold Cup de la CONCACAF en 2005, 2007 et 2009. Il a fait ses débuts le 18 janvier 2004 au cours d’une victoire par jeu blanc de 1-0 contre la Barbade.