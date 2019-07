Le Canadien offre un contrat de trois saisons au défenseur Ben Chiarot

À défaut d’avoir pu mettre le grappin sur l’attaquant Sebastian Aho, le directeur général du Canadien Marc Bergevin a pu renforcer le flanc gauche à la ligne bleue jeudi.

Le Tricolore a conclu une entente de trois saisons d’une valeur annuelle moyenne de 3,5 millions $US avec le défenseur Ben Chiarot, a annoncé l’organisation par voie de communiqué.

Bergevin a décrit Chiarot comme étant « un défenseur solide et très fiable, [qui] comble un besoin pour notre équipe ». Le principal intéressé, qui évoluait pour les Jets de Winnipeg la saison dernière, a d’ailleurs admis que c’est ce que l’état-major attendait de lui la saison prochaine.

« J’ai déjà discuté avec Marc [Bergevin] et Claude [Julien], et ils m’ont demandé de jouer le même rôle qu’à Winnipeg, a confié le hockeyeur en conférence téléphonique. Ils veulent que je sois un défenseur à caractère défensif, qui mette l’emphase sur le jeu physique et l’agressivité. »

Le joueur de six pieds, trois pouces et 219 livres a d’ailleurs écopé 62 minutes de punition et terminé au troisième échelon des Jets avec 171 mises en échec la saison dernière. Il s’est aussi signalé en terminant deuxième de son équipe au chapitre des tirs bloqués, avec 139. Le hockeyeur âgé de 28 ans a également inscrit cinq buts et récolté 15 mentions d’aide en 78 matchs la saison dernière.

Par ailleurs, bien qu’il soit encore tôt, Chiarot a admis que la direction montréalaise songeait très sérieusement à le jumeler la saison prochaine avec Jeff Petry.

« Ça ferait un bon duo, mais nous ne sommes qu’au début du mois de juillet donc je crois que les choses se préciseront au camp ainsi qu’en début de saison, a confié Chariot, qui jouait avec Dustin Byfuglien la saison dernière. Ceci étant dit, je suis habitué de jouer avec des joueurs qui se portent à l’attaque, donc si je joue avec Jeff — il a un bon coup de patin, un style offensif et il aime se porter en attaque — alors ça devrait fonctionner.

« Et s’ils préfèrent me faire jouer avec Shea [Weber], l’un des meilleurs joueurs à caractère défensif de la ligue, ça me conviendrait aussi. Peu importe avec lequel je jouerai, je crois que nous formerons un bon duo », a-t-il ajouté.

Chiarot totalise 12 buts, 52 passes et 192 minutes de punition en 305 parties en carrière en saison régulière dans la LNH, toutes avec les Jets. Il a également ajouté trois mentions d’aide et 17 minutes de punition en 24 rencontres éliminatoires en carrière.

Chiarot, qui est originaire de Hamilton, en Ontario, a été sélectionné en quatrième ronde, 120e au total, par les défunts Thrashers d’Atlanta lors du repêchage de la LNH en 2009.