Félix Auger-Aliassime et Milos Raonic atteignent le troisième tour à Wimbledon

Félix Auger-Aliassime et Milos Raonic ont atteint le troisième tour au tournoi de Wimbledon, mercredi.

Le Québécois a pris la mesure du Français Corentin Moutet 6-3, 4-6, 6-4, 6-2 en trois heures et deux minutes au deuxième tour sur le court no 3 du All England Club.

Le tennisman âgé de 18 ans affrontera au tour suivant un autre Français, Ugo Humbert, qui est classé 66e au monde. Humbert a évincé l’Espagnol Marcel Granollers 6-4, 7-6 (3), 7-5.

Un peu plus tôt, Raonic a vaincu le Hollandais Robin Haase 7-6 (1), 7-5, 7-6 (4), lui permettant ainsi d’enregistrer une deuxième victoire d’affilée en manches consécutives.

Raonic, qui fut finaliste à Wimbledon en 2016, affrontera au prochain tour le géant américain Reilly Opelka. La 63e raquette au monde a surpris le Suisse Stanislas Wawrinka un peu plus tôt mercredi.

L’Ontarien, qui a été ralenti par de nombreuses blessures au fil de sa carrière, a demandé l’intervention d’un thérapeute pour une blessure au bas de la jambe gauche alors qu’il tirait de l’arrière 5-4 à la troisième manche. Même s’il a semblé souffrir par la suite, il a tout de même pu finir le boulot en trois manches.

Raonic a effacé un déficit d’un bris pour s’adjuger la première manche au bris d’égalité, puis il a contrôlé le reste de la rencontre avec son puissant service.

Le Canadien a réussi 32 as, contre neuf pour Haase. Il a aussi enregistré 64 coups gagnants, contre 37 pour le Hollandais.

Raonic, la 15e tête de série, a ainsi atteint le troisième tour à Wimbledon pour une troisième année de suite.

En double, le Vancouvérois Vasek Pospisil et l’Australien Matthew Ebden ont réussi leur entrée en scène en défaisant les Serbes Dusan Lajovic et Filip Krajinovic 6-3, 6-2, 6-2.

La compatriote de Pospisil, l’Ontarienne Gabriela Dabrowski, et sa partenaire chinoise Yifan Xu ont quant à elles infligé une défaite de 6-1, 6-3 à la Tunisienne Ons Jabeur et la Hongroise Fanny Stollar.

Dabrowski a aussi appris mercredi qu’elle sera la troisième tête de série en double mixte avec son partenaire croate Mate Pavic. Dabrowski et Pavic, qui disposeront d’un laissez-passer au premier tour, viennent d’encaisser une défaite en finale des Internationaux de France.