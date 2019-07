Marnie McBean est nommée chef de mission pour les Jeux de 2020 à Tokyo

Marnie McBean est prête à insuffler de la confiance à l’équipe olympique canadienne.

Elle a été nommée chef de mission du Canada en vue des Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo, lundi, dans le cadre des festivités de la fête du Canada sur la colline du Parlement. Triple médaillée olympique en aviron, Marnie McBean veut s’assurer que l’équipe se montre ambitieuse.

« Les Canadiens avaient l’habitude d’avoir du mal à afficher leur confiance sur la scène mondiale, et cela a déteint sur nos performances, a révélé la rameuse de Toronto, qui a gagné aux Jeux olympiques de 1992 et 1996. Sans arrogance, les Canadiens sont aujourd’hui ambitieux. »

L’athlète a représenté le Canada de 1987 à 2000, remportant un total de 12 médailles mondiales et olympiques. Officière de l’Ordre du Canada, elle a été intronisée au Temple de la renommée olympique du Canada en 1994 et au Panthéon des sports canadiens en 1997.

Récemment, Marnie McBean a travaillé avec le Comité olympique canadien, aidant à la préparation des athlètes et au mentorat. Elle voit son nouveau rôle de chef de mission comme un prolongement de ce rôle.

Tokyo accueillera les Jeux olympiques du 24 juillet au 9 août 2020. Le programme olympique comprendra 33 sports et 339 épreuves menant à l’obtention de médailles. Plus de 11 000 athlètes et officiels en provenance de 206 nations sont attendus à ces Jeux.