Luc Brodeur-Jourdain jouera un dernier match avec les Alouettes

Le joueur de centre Luc Brodeur-Jourdain prendra sa retraite après le match de jeudi lorsque les Alouettes de Montréal accueilleront les Tiger-Cats de Hamilton pour leur ouverture locale au stade Percival-Molson. Le vétéran de 36 ans aura eu une carrière de 12 saisons, toutes disputées à Montréal. Au fil de sa carrière, Brodeur-Jourdain a pris part à 126 matchs comme partant, principalement au poste de centre, où il a aidé les Alouettes à remporter deux coupes Grey consécutives, en 2009 et en 2010. Il a remporté le trophée des anciens combattants Jake-Gaudaur en 2017. En 2015, il a été élu le joueur canadien par excellence des Alouettes et, en 2013, il a été désigné le joueur de ligne par excellence de la formation montréalaise. En 2012 et en 2014, Brodeur-Jourdain a aussi été élu au sein de l’équipe d’étoiles de la section Est.