Les États-Unis ne sont «pas destinés à gagner», selon Lucy Bronze

Lyon — Les États-Unis ne sont « pas destinés à gagner » le Mondial féminin, a affirmé lundi Lucy Bronze, qui affronte les tenantes du titre mardi à Lyon en demi-finale avec l’Angleterre. La « Team USA » a eu des résultats serrés lors des dernières rencontres face à la Suède (2-0), l’Espagne (2-1) puis la France (2-1), insiste-t-elle. L’Angleterre a, de son côté, battu la Norvège (3-0) pour accéder à une troisième demi-finale d’affilée dans un tournoi international, après celles perdues au Mondial 2015 et à l’Euro 2017. En 2015, l’Angleterre s’était inclinée en demi-finale contre le Japon avec un but contre son camp dans le temps additionnel (1-2). Un match duquel elles ont appris, a expliqué la joueuse de Lyon, où se disputent les demi-finales et la finale du tournoi. Selon elle, le club français soutiendra l’Angleterre face aux Américaines, tombeuses de l’équipe de France en quart de finale.