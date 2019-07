Félix Auger-Aliassime connaît des débuts victorieux à Wimbledon

Félix Auger-Aliassime a effectué des débuts victorieux à Wimbledon, éliminant son compatriote Vasek Pospisil 5-7, 6-2, 6-4, 6-3.

Il s’agit pour la 19e tête de série d’une première victoire en tournoi du Grand Chelem, lui qui dispute un match du tableau principal d’un tournoi majeur pour la deuxième fois en carrière.

Le Québécois de 18 ans a connu une journée en demi-teinte (27 coups gagnants et 24 fautes directes) contre Pospisil, qui disputait son premier match en compétition depuis qu’il a été opéré au dos à la fin de 2018.

« Le simple fait pour un joueur d’obtenir sa première victoire en Grand Chelem est un soulagement, et c’est une belle réussite pour moi, a confié Auger-Aliassime. En même temps, avec mon niveau actuel et mes ambitions, je suis impatient et je compte me rendre encore plus loin. »

Pospisil a reconnu qu’il avait un défi de taille à relever contre Auger-Aliassime.

« Honnêtement, c’était très positif… Étant donné que je n’avais pas joué depuis huit mois, j’ai bien frappé la balle, a-t-il analysé. J’ai plutôt bien commencé. Je pense que pendant le match, mon niveau a seulement diminué un peu. Le sien montait. »

« Tu dois être en pleine forme et jouer extrêmement bien pour parvenir à battre Félix peu importe les circonstances. Surtout lors d’une confrontation trois-de-cinq. »

Auger-Aliassime a connu une solide première moitié d’année, ce qui lui a permis une ascension au classement après avoir atteint trois finales au circuit de l’ATP.

Il fera maintenant face au vainqueur du match entre le Bulgare Grigor Dimitrov et le Français Corentin Moutet au deuxième tour.

Immédiatement après, sur le même court, l’Ontarien Milos Raonic, a eu raison de l’Indien Prajnesh Gunneswaran 7-6 (1), 6-4, 6-2.

Raonic, finaliste à Wimbledon en 2016, affrontera le Néerlandais Robin Haase au deuxième tour.

Les Ontariens Denis Shapovalov et Brayden Schnur doivent disputer leur match de première ronde mardi.

Eugenie Bouchard, la seule Canadienne inscrite au tableau féminin, doit également amorcer le tournoi anglais mardi.