Raonic, Shapovalov et Auger-Aliassime seront à la Coupe Rogers

Milos Raonic, Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov devraient tous participer à la Coupe Rogers de Montréal. C’est du moins ce qu’a annoncé Tennis Canada, après avoir dévoilé jeudi la liste provisoire des joueurs qui participeront au tournoi qui aura lieu du 2 au 11 août au stade IGA. Le no 1 mondial, Novak Djokovic, qui revient dans la métropole pour la première fois depuis 2015, devrait aussi participer à ce tournoi de la série Masters, de même que le quadruple champion de l’événement Rafael Nadal, le champion en titre à Montréal Alexander Zverev et le favori de la foule Roger Federer.