P.K. Subban échangé aux Devils du New Jersey

Des têtes d’affiche du circuit Bettman ont commencé à changer d’adresse, samedi, en marge du repêchage de la LNH. Après l’attaquant Patrick Marleau, l’ex-défenseur du Tricolore P.K. Subban a appris qu’il évoluera lui aussi sous d’autres cieux la saison prochaine.

Subban a été échangé aux Devils du New Jersey. En retour, les Predators de Nashville ont acquis les défenseurs Steven Santini et Jérémy Davies, en plus d’un choix de deuxième ronde au repêchage de cette année (no 34) et d’un autre de deuxième ronde en 2020.

« Nous devions prendre une décision d’affaires, a déclaré le directeur général des Predators David Poile. Puisque notre objectif cet été est d’étoffer son groupe d’attaquants, et de consolider notre groupe de défenseurs, nous ressentions la nécessité de libérer de l’espace sous le plafond salarial. »

Subban, qui faisait l’objet de nombreuses rumeurs de transaction depuis quelques mois, a inscrit seulement neuf buts et amassé 22 mentions d’aide en 63 parties la saison dernière avec les Predators. Le Torontois âgé de 30 ans a inscrit 98 buts et 310 mentions d’assistance en 645 matchs en carrière dans la LNH avec le Canadien et les Predators.

Quant à Santini, il a partagé sa dernière campagne entre les Devils et leur club-école de la Ligue américaine de hockey, alors que Davies a évolué pour l’Université Northeastern — où le Québécois a totalisé huit buts et 28 passes en 37 rencontres.

Un peu plus tôt, les Hurricanes de la Caroline ont fait l’acquisition de Patrick Marleau et de deux choix au repêchage de la LNH en 2020, samedi, offrant en retour aux Maple Leafs de Toronto un choix de sixième ronde au cours du même encan.

En plus du vétéran âgé de 39 ans, les Torontois ont aussi offert un choix conditionnel de première ronde et un choix de septième. Après avoir appris la nouvelle, Marleau a publié un message par l’entremise du compte Twitter de sa femme, Christina, pour remercier les partisans de Toronto.

« Ç’a été un honneur de porter la légendaire feuille d’érable sur mon chandail, et de faire partie de la “Leafs nation”. Je conserverai des souvenirs inoubliables de mon passage à Toronto, des choses que mes garçons n’oublieront jamais. Mais ce que je retiendrai le plus de cette expérience, ce sont les gens que nous avons rencontrés », a mentionné Marleau.

Marleau a aussi pris le temps de mentionner ses jeunes coéquipiers, Auston Matthews et Mitch Marner.

« Vous aurez toujours votre place à notre table, et des bâtons vous attendront dans notre cabanon, a-t-il évoqué. Vous me manquerez à la patinoire. N’oubliez jamais à quel point vous êtes bons. Merci encore, “Leafs nation”. Je crois que vous serez entre de bonnes mains. »

Marleau a marqué 16 buts et récolté 21 mentions d’assistance en 82 rencontres la saison dernière avec les Maple Leafs. Il a aussi obtenu deux mentions d’aide en sept matchs éliminatoires.

Le hockeyeur originaire d’Aneroid, en Saskatchewan, totalise 551 buts et 615 passes en 1657 parties en carrière dans le circuit Bettman avec les Sharks de San Jose et les Maple Leafs. Marleau avait été sélectionné par les Sharks au deuxième rang universel du repêchage de la LNH en 1997.

Par ailleurs, le Lightning de Tampa Bay a expédié l’attaquant J.T. Miller aux Canucks de Vancouver en retour d’un choix de troisième ronde cette année, d’un choix conditionnel de premier tour au repêchage de 2020 et du gardien Marek Mazanec. Ce dernier a disputé 31 matchs en carrière dans la LNH, tous avec les Predators.