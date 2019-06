Repêchage 2019 de la NBA : R.J. Barrett est le premier Canadien sélectionné

R.J. Barrett a été le premier Canadien sélectionné au repêchage 2019 de la NBA. Le garde de l’Université Duke a été réclamé au troisième rang par les Knicks de New York.

Natif de Mississauga, en Ontario, Barrett, l’un des joueurs étoiles de Duke la saison dernière, était le joueur le mieux classé au pays parmi une vaste liste de Canadiens disponibles pour le repêchage.

Barrett, le fils de Rowan Barrett, directeur général de l’équipe de basketball masculine canadienne et ancien joueur remarquable de l’équipe nationale, était le Canadien sélectionné au plus haut rang depuis qu’Andrew Wiggins, qui avait été le premier choix des Cavaliers de Cleveland en 2014.

Anthony Bennett, de Brampton, en Ontario, a également été choisi au premier rang total par les Cavaliers en 2013.

Âgé de 19 ans, Barrett a connu une saison impressionnante avec l’Université Duke. Il a fait la pluie et le beau temps en compagnie de son coéquipier Zion Williamson, qui a été sélectionné au premier rang par les Pelicans de La Nouvelle-Orléans. Il a maintenu une moyenne de 22,6 points, 7,6 rebonds et 4,3 aides au cours de la campagne, terminant avec une récolte 860 points, le deuxième plus haut total dans l’histoire des Blue Devils.

« Je ne peux même pas vous dire à quel point nous sommes excités d’accueillir R.J. (Barrett), a déclaré le directeur général des Knicks, Scott Perry, lors d’un appel conférence. Nous aimons plusieurs aspects du jeu de ce jeune homme, à commencer par son niveau de compétitivité qui est extrêmement élevé et son désir de devenir un grand joueur de basketball. C’est un joueur complet. Il a connu une saison incroyable avec Duke la saison dernière. »

Le Canada tente d’établir ou d’égaler un record pour le plus grand nombre de joueurs choisis hors des États-Unis. Le record a été établi par la France avec cinq joueurs sélectionnés en 2016.

Nickeil Alexander-Walker, garde de l’Université Virginia Tech, a été le deuxième joueur canadien à être sélectionné. Originaire de l’Ontario, il a été choisi par les Nets de Brooklyn au 17e rang. Quatre échelons plus tard, Brandon Clarke, originaire de Vancouver, a été sélectionné par le Thunder d’Oaklahoma City au 21e rang.

Mifiondu Kabengele, originaire de Toronto, faisait également partie de l’important contingent canadien. L’ancien porte-couleur de Florida State a été sélectionné par les Nets au 27e échelon. ESPN a toutefois rapporté que la formation de Brooklyn avait procédé à une transaction avec les Clippers de Los Angeles.

Le record du Canada pour le plus grand nombre de joueurs sélectionnés au repêchage a été établi en 2014 lorsque quatre joueurs canadiens ont été repêchés, dont trois au premier tour.

