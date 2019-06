Anthony Duclair signe un contrat d’un an avec les Sénateurs d’Ottawa

Ottawa — Les Sénateurs d’Ottawa ont consenti un nouveau contrat d’un an à l’attaquant Anthony Duclair d’une valeur de 1,65 million $ US. Duclair a terminé la dernière saison avec 33 points (19 buts et 13 passes) en 74 matchs à Columbus et Ottawa. Réclamé en troisième ronde (80e au total) au repêchage de 2013 par les Rangers de New York, le joueur de Pointe-Claire totalise 122 points (56 buts, 66 passes) et 97 minutes de pénalités en 287 matchs.