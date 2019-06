Auger-Aliassime est battu en finale à Stuttgart

Le Montréalais Félix Auger-Aliassime s’est avoué vaincu après une dure lutte en finale au tournoi de Stuttgart, où l’Italien Matteo Berrettini a prévalu 6-4 et 7-6 (11), dimanche.

Auger-Aliassime disputait un match ultime pour la troisième fois en 2019. Il a aussi perdu en finale contre Laslo Djere, à Rio, et face à Benoit Paire, à Lyon.

Dimanche, Auger-Aliassime, 21e au monde, a été défait en une heure et 48 minutes par Berrettini, 30e.

Le Québécois a dominé 16-6 pour les as, mais le seul bris du match est allé à son rival.

Auger-Aliassime menait 5-4 au deuxième set, mais l’Italien a remporté le jeu suivant à zéro, au service.

Berrettini est ensuite sorti vainqueur d’un bris d’impasse marathon.

Auger-Aliassime en était à un premier tournoi sur gazon chez les pros.

Berrettini n’a pas échappé un seul jeu en 50 au service, au fil de la semaine. Il a mérité un troisième titre en carrière, un premier sur gazon.

Auger-Aliassime avait accédé à la finale en raison du retrait à cause de maux de dos d’un compatriote, Milos Raonic.

Plus tôt dimanche, l’Ontarien Denis Shapovalov et l’Indien Rohan Bopanna se sont inclinés en finale du double, 7-5 et 6-3 devant John Peers et Bruno Soares, qui étaient les favoris.