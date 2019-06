La victoire des Raptors de Toronto est soulignée partout sur la planète

Les Raptors de Toronto sont devenus l’équipe du Canada bien avant de remporter la finale de la NBA, mais les grands titres laissaient croire vendredi qu’ils sont champions du monde.

L’équipe — la première hors des États-Unis à gagner un titre de la NBA — est constituée de joueurs provenant de plusieurs pays : États-Unis, Canada, Cameroun, Congo et Espagne.

Les différents médias de la planète ont noté cette diversité à la suite de la victoire des Raptors contre les Warriors de Golden State.

« La mondialisation est l’étoile de la NBA », a titré le Washington Post.

« Une NBA mondiale a maintenant un vrai champion du monde », a pour sa part affirmé l’Associated Press.

Dans certains pays, les médias ont décidé de faire un lien avec leur représentant au sein de l’équipe championne.

Le Cameroun a rendu hommage à Pascal Siakam, qui n’a commencé le basketball qu’à la fin de l’adolescence. Malgré cela, il est en train de s’établir comme l’une des vedettes du circuit Silver.

« Je ne croyais pas pouvoir atteindre la NBA, a-t-il déclaré après la rencontre de jeudi. Et je pense que plusieurs enfants croient que ce n’est pas possible. Ici, ce soir, je peux leur dire : “Regardez, je n’étais qu’un petit gars maigrichon du Cameron, mais je suis champion maintenant”. »

Le Journal du Cameroun n’a pas manqué de souligner sa contribution : « Pascal Siakam sacré champion de la NBA », lit-on en une de son site Internet, encore plusieurs heures après la conclusion de la rencontre.

En Espagne, pays de Marc Gasol, le Catalan News a rapporté : « Des Catalans premiers frères à remporter le titre de la NBA », en référence au frère de Marc, Pau, double champion avec les Lakers de Los Angeles. Les deux hommes sont nés à Barcelone.

Jeremy Lin, un Américain né de parents taïwanais, avait toute l’attention du South China Morning Post, qui a titré : « Jeremy Lin devient le premier Asio-Américain à gagner le championnat de la NBA, alors que les Raptors remportent le match no 6. »

Lin est aussi très populaire à Toronto, où réside une importante communauté chinoise et taïwanaise. Sing Tao, un site de nouvelles basé dans la Ville Reine, a mis en ligne plusieurs photos du réserviste en train de célébrer la victoire des siens en compagnie de sa mère.

Pendant ce temps, le président Masai Ujiri, né en Angleterre et qui a grandi au Nigeria, faisait aussi les manchettes chez lui.

« Un ex-basketteur nigérian devient le premier directeur général africain à gagner le titre de la NBA », a noté un média local.

Ailleurs et ici

Plus près du Canada, Rockford, en Illinois, a fièrement accueilli sa version d’un Jurassic Park — site de visionnement des matchs qui ont poussé un peu partout au Canada — en l’honneur de son héros local, Fred VanVleet, qui n’a pas manqué de saluer ses concitoyens.

« Rockford, Rockford, c’est pour toi celui-là ! » a-t-il déclaré au Rockford Register Star.

La diversité de la formation n’est pas passée inaperçue chez les partisans des Raptors.

« J’aime cette équipe parce qu’elle représente Toronto et l’avenir de cette ville, l’incroyable diversité de cette ville, a déclaré Chris Zaleski, qui a regardé le match du centre-ville de Toronto. J’adore cela. »