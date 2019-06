Maria Sharapova effectuera son retour au jeu à l’omnium de Majorque

Madrid — Maria Sharapova effectuera son retour à la compétition la semaine prochaine à l’omnium de Majorque après avoir été à l’écart du jeu depuis janvier en raison d’une blessure à l’épaule droite. Les organisateurs du tournoi ont révélé que l’ancienne no 1 mondiale avait accepté une invitation. Sharapova, âgée de 32 ans, n’a pas joué depuis qu’un problème à l’épaule l’a contrainte à déclarer forfait au tournoi de Saint-Pétersbourg en janvier. Au mois de février, elle a subi une « légère procédure » dans l’espoir de régler le problème qui lui causait de la douleur depuis l’an dernier. La jeune Amanda Anisimova, âgée de 17 ans, qui a éliminé la tenante du titre, Simona Halep, et accédé aux demi-finales des Internationaux de France, sera également du tableau. L’omnium de Majorque est dirigé par Toni Nadal, l’oncle et ancien entraîneur de Rafael Nadal.