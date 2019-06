Chamandy et Vallée au 4e rang du Grand Prix de plongeon à Madrid

Madrid — Olivia Chamandy et Mia Vallée, de Montréal, ont terminé quatrièmes au tremplin synchronisé de trois mètres lors d’un Grand Prix de la FINA, dimanche. Les Canadiens Henry McKay et Victor Povzner ont également terminé quatrièmes, chez les hommes. Chez les femmes, la Chine a remporté la médaille d’or, la Russie a terminé deuxième et le Japon troisième. Les Canadiennes ont terminé quatrièmes sur neuf. « Finir quatrièmes, c’est toujours nul, a déclaré Chamandy, partenaire de Vallée depuis quatre saisons. Nous n’avons pas commis d’erreur, nous n’avons juste rien fait de spectaculaire. » La paire se prépare pour les Jeux mondiaux universitaires, qui auront lieu le mois prochain.