La Québécoise Leylah Annie Fernandez sacrée championne junior à Roland-Garros

La Québécoise Leylah Annie Fernandez a écrit une page d’histoire samedi.

Du haut de ses 16 ans, elle a remporté la finale junior des Internationaux de France en défaisant l’Américaine Emma Navarro en deux manches de 6-3 et 6-2.

La jeune athlète est ainsi devenue la première joueuse canadienne à décrocher le titre junior à Roland-Garros. Fernandez a pris un moment pour apprécier le moment en embrassant sa raquette.

« Roland-Garros occupe une place très spéciale pour moi, parce que c’est le premier tournoi du Grand Chelem que j’ai écouté, a expliqué Fernandez. Alors d’être capable de remporter le titre junior ici, c’est très spécial pour moi. »

C’était également la deuxième fois qu’une Canadienne était couronnée au tournoi junior en grand chelem après qu’Eugenie Bouchard eut été sacrée championne junior à Wimbledon, en 2012.

À travers les conditions météorologiques difficiles, Fernandez a connu un parcours parfait, remportant toutes les manches disputées depuis le début du tournoi.

« J’ai d’abord pensé : » Mon Dieu, j’ai gagné Roland-Garros. Je suis vraiment très heureuse ». Au début de la semaine, je ne savais même pas à quelle ronde je me trouvais », a renchéri Fernandez.

Aux Internationaux d’Australie, la Québécoise était parvenue à atteindre la finale, mais s’était inclinée face à la Danoise Clara Tauson.

Le nom de Fernandez commence à circuler après une année haute en couleur. Après sa participation à la finale en Australie, elle a été choisie au sein de l’équipe canadienne de la Fed Cup pour la rencontre d’avril opposant le Canada à la République tchèque, à Prostejov. L’adolescente avait alors tenu son bout dans une défaite contre Marketa Vondrousova, 38e mondiale.

En finale, elle a ravi le service de Navarro à deux reprises lors de la première manche avant de se faire briser par sa rivale.

« Je me suis retournée et je me suis dit que si j’étais fatiguée, mon adversaire l’était certainement aussi, a-t-elle raconté. J’ai pensé à toutes les heures que j’avais investies dans ma préparation. Aux heures que j’ai passées à pleurer parce que je ne voulais plus courir. J’ai donné tout ce que j’avais au troisième jeu pour reprendre le momentum. »

La Québécoise est revenue en force au troisième set pour briser sa rivale à autres reprises pour décrocher le trophée.

Le triomphe de Fernandez à Paris représente la première fois depuis 2004 que la favorite remporte les grands honneurs du tournoi.