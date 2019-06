Les Raptors remportent leur troisième match

Kawhi Leonard a inscrit 30 points, sept rebonds et six aides, et les Raptors de Toronto ont réussi sept paniers de trois points au troisième quart pour renverser les Warriors de Golden State 123-109, mercredi, lors du troisième match de la finale de la NBA.

La formation torontoise a ainsi pris les devants 2-1 dans la série, lors de leur premier match à l’étranger.

Contrairement à leur performance désastreuse au troisième quart, qui leur a finalement coûté la victoire lors du deuxième affrontement, les Raptors ont joué sans complexe du début à la fin contre les Warriors.

Les hommes de Nick Nurse se sont d’abord forgé un important coussin de 12 points au premier quart et ont creusé l’écart à 14 points au deuxième quart, avant d’amorcer le dernier quart avec 13 points d’avance.

Après s’être fait plus discret lors du dernier duel, Danny Green a épaté la galerie en réussissant six paniers de trois points.

« Les paniers de Danny ont aidé à renforcer la confiance de l’équipe parce que nous nous fions beaucoup à ça, a déclaré l’entraîneur-chef des Raptors, Nick Nurse. Pour les gars, de voir qu’il en a réussi quelques-uns et qu’il a continué sur cette lancée, je crois que ça nous a simplement rendu plus fort. »

Kyle Lowry a récolté 23 points, quatre rebonds et neuf passes, tandis que Pascal Siakam et Green ont ajouté 18 points chacun. Marc Gasol a également fourni 17 points et Fred VanVleet a terminé avec une récolte de 11 points.

Avec une équipe décimée par les blessures, Stephen Curry a porté les Warriors à bout de bras en cumulant 47 points. Draymond Green a appuyé son coéquipier en inscrivant 17 points et Andre Iguodala a ajouté 11 points.

« Mon père me disait que les statistiques importaient peu, ce qui compte, c’est le pointage final, a raconté Nurse, lorsqu’il a été interrogé sur la soirée de travail de Curry. Alors nous allons simplement savourer la victoire. »

Les Warriors étaient privés de leur garde étoile Klay Thompson et, une fois de plus, de leur attaquant vedette Kevin Durant.

Thompson a été contraint de quitter le deuxième affrontement, lors du quatrième quart, en raison d’une élongation à l’ischio-jambier gauche. Blessé au mollet droit depuis le deuxième tour des séries, Durant a raté les sept derniers matchs de son équipe.

« Nous ne voulions pas aggraver la situation [de Thompson] et de risquer de le perdre pour le reste des séries, a souligné l’entraîneur-chef des Warriors, Steve Kerr. C’est la décision que nous avons prise et nous sommes confortables avec ça. Je ne me serais jamais pardonné de l’avoir autorisé à jouer et que sa blessure s’aggrave. »

Le clan torontois a dominé les Warriors en réussissant 44,7 de ses tirs de trois points, contre 33,3 pour leurs adversaires.

Les deux équipes croiseront de nouveau le fer, vendredi, à Oakland, pour y disputer le quatrième affrontement de la série.

Les Raptors ont amorcé la rencontre en force, tentant de prendre avantage des morceaux manquants chez les Warriors.

La formation torontoise s’est rapidement donné une avance de 17-7 et a conclu le premier quart avec un pointage de 36-29. Green a connu du succès dès les premières minutes de jeu en réussissant trois paniers de trois points.

Les Warriors ont misé sur leur joueur vedette, Curry, au deuxième quart et de l’indiscipline des Raptors pour réduire l’écart 60-52 avant de retraiter au vestiaire pour la mi-temps.

Après la première demie, Curry avait déjà devancé tous les joueurs au tableau indicateur, avec une récolte de 25 points.

La troupe de Nick Nurse s’est assurée de ne pas reproduire les mêmes erreurs au troisième quart, en débutant la deuxième demie avec une séquence de 6-0. Les sept points sans riposte inscrits par les Warriors ensuite ont toutefois donné des sueurs froides aux Torontois. Les Raptors ont finalement inscrit 36 points pour maintenir une longue avance en vue du quart final.

Les visiteurs ont par la suite porté le coup fatal en ajoutant 27 points au quatrième quart.