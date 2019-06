L’intensité s’invite au camp des Alouettes

Plus le camp avance, plus le niveau d’intensité augmente chez les Alouettes de Montréal. Peut-être un peu trop au goût de l’entraîneur-chef Mike Sherman.

La fin de l’entraînement des Alouettes, mardi matin, a été marquée par une échauffourée impliquant plusieurs joueurs, dont John Bowman, qui en avait long à dire à Na’Ty Rodgers. Une fois que tout le monde a été séparé, Mike Sherman a d’ailleurs convié tous les joueurs présents à une petite réunion impromptue sur le terrain.

L’entraîneur Sherman aime bien que son équipe soit intense, mais il ne veut surtout pas que ses protégés tombent dans l’indiscipline et il le leur a rappelé. « Selon moi, il n’y a jamais trop d’intensité, mais on exige aussi de la discipline, a-t-il noté. On ne peut pas tolérer que ça tombe dans l’indiscipline. […] Ils ont été très intenses au cours des trois derniers jours. Je leur ai lancé le défi d’être constants et ils ont bien répondu. »

« Parfois, les gars ne font que tomber et ils fauchent d’autres joueurs, qui sont fâchés car leurs jambes, c’est leur gagne-pain. C’est compréhensible. Mais on doit avoir assez de recul pour éviter ces situations. On a tout réglé avant de regagner le vestiaire. »

Compétition élevée

La pression de se tailler un poste pourrait aussi expliquer que les esprits s’échauffent plus facilement.

« Il y a beaucoup de pression, c’est certain, a admis Sherman. La moitié des gars dans ce vestiaire ne seront plus là après le camp. Si vous voulez vous assurer d’un poste, mieux vaut le faire très bientôt. Ce n’est pas comme dans la NFL, où le camp est plus long. Ici, on doit y aller à fond dès le départ. »

C’est notamment le cas pour les quarts de l’équipe. Sherman a encore fait appel à ses quatre principaux quarts, soit Antonio Pipkin, Matthew Shiltz, Jeff Mathews et Vernon Adams fils.

Sherman, même s’il avait dit au début du camp avoir besoin d’une dizaine de jours pour arrêter son choix, n’a pas encore trouvé son quart partant, si bien que les quatre candidats seront utilisés jeudi contre le Rouge et Noir d’Ottawa.