Dopage: la Russie est accusée d’avoir voulu couvrir un athlète

Paris — L’unité chargée de la lutte contre le dopage dans l’athlétisme (AIU) enquête sur le Russe Danil Lysenko, vice-champion du monde de saut en hauteur, que sa Fédération a essayé de couvrir selon des informations du Sunday Times, dimanche. En août 2018, à quelques jours des Championnats d’Europe à Berlin, Lysenko avait été révoqué par la Fédération internationale (IAAF) des listes d’athlètes neutres autorisés à concourir, pour ne pas s’être rendu disponible pour des tests antidopage hors compétition et en raison de défauts de localisation. Selon l’hebdomadaire britannique, des responsables de la Fédération russe d’athlétisme ont fabriqué des documents pour aider dans sa défense le vice-champion du monde 2017 et champion du monde en salle en 2018, afin de prouver qu’il était trop malade pour fournir sa localisation pour des contrôles inopinés. Le Sunday Times affirme que ces documents provenaient d’un faux médecin, rattaché à une clinique fantôme à Moscou. « L’adresse utilisée était [celle d’]un bâtiment démoli », explique une source à l’hebdomadaire. L’AIU a simplement confirmé l’existence d’une enquête concernant « des explications données par un athlète russe dans sa défense à propos d’une violation en 2018 », précisant que l’enquête était en cours et qu’elle ne ferait pas de commentaire.