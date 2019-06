Accusé de viol, Neymar se dit victime d’«un piège»

Rio de Janeiro — Le joueur brésilien de soccer Neymar, superstar du Paris Saint-Germain, a contre-attaqué dimanche après la plainte pour viol déposée par une jeune femme à São Paulo à propos de faits présumément survenus à Paris, clamant son innocence et dénonçant un « piège ». Le dépôt de plainte, confirmé à l’AFP par le secrétariat à la Sécurité, a été révélé samedi sur un site brésilien, Uol. La plaignante, dont l’anonymat est jusqu’ici préservé, accuse le no 10 du Brésil de s’être montré « agressif » et d’avoir « fait usage de violence pour avoir une relation sexuelle […] sans son consentement » mi-mai. « On m’accuse de viol, c’est un gros mot, c’est très fort, mais c’est ce qui se passe », a regretté Neymar dans une vidéo de sept minutes publiée sur Instagram.