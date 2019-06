La LNH absout Kuznetsov

Washington — La Ligue nationale de hockey a mis fin à son enquête sur l’attaquant vedette des Capitals de Washington Evgeny Kuznetsov. Dans une vidéo mise en ligne sur Twitter et maintenant retirée, on voyait le Russe dans une chambre d’hôtel avec des lignes d’une poudre blanche — sans qu’il y touche — sur une table devant lui. Le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly, a interviewé le joueur. « Bien que nous n’encouragions ou n’appuyions pas certaines des décisions prises cette soirée-là, le récit de M. Kuznetsov s’aligne avec les informations que nous avons pu colliger et nous ne pouvons pas remettre en question son compte rendu de ce qu’il a fait — ou n’a pas fait — ce soir-là, a-t-il déclaré. Nous considérons l’affaire close. » Kuznetsov avait affirmé que la vidéo datait de 2018, à Las Vegas, quand les Capitals avaient gagné la coupe Stanley.