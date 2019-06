La Ligue canadienne de football devient propriétaire des Alouettes

La Ligue canadienne de football a confirmé vendredi être devenue propriétaire des Alouettes de Montréal.

Dans un communiqué de presse émanant du bureau de la LCF, cosigné par les Alouettes, la Ligue indique que cette étape fait partie d’un plan de transition ordonné vers l’arrivée d’un nouveau propriétaire à long terme et « marque un nouveau chapitre dans la riche histoire de l’équipe ». Selon le communiqué, la LCF et la famille Wetenhall ont travaillé ensemble au cours des derniers mois afin de trouver et d’évaluer de nouveaux propriétaires potentiels. Ce processus se poursuit.

La LCF dit croire fermement à l’avenir des Alouettes de Montréal et est persuadée que le processus « permettra de trouver un ou des propriétaires dévoués qui apporteront une nouvelle ère de prospérité à long terme à Montréal et au sein de la ligue ». La LCF assume maintenant le plein contrôle de l’organisation en plus des responsabilités opérationnelles.

Le président Patrick Boivin a déclaré que les Alouettes étaient « prêts à recevoir [leurs] partisans au stade Mémorial Percival-Molson afin de vivre la saison 2019 avec eux et avec l’ensemble de [leurs] partenaires ». « Nos opérations et notre capacité financière sont intactes cette saison. »