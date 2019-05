Plus d’un million de consultations médicales par an liées au sport

Photo: iStock

Plus d’un million de Québécois chaque année qui se sont blessés en exerçant une activité sportive ont dû consulter un professionnel de la santé, a rapporté jeudi l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Sur ce nombre, plus de 300 000 personnes ont dû voir un médecin pour une blessure jugée sévère. Celles-ci représentaient plus d’une blessure sur quatre. L’INSPQ a mené cette vaste enquête d’avril 2015 à juillet 2016 auprès d’un échantillon de plus de 9000 répondants québécois âgés de 6 à 74 ans. Les activités jugées plus à risque impliquent davantage les sports où les contacts physiques sont fréquents, comme les sports de combat, le football et le hockey sur glace, ainsi que ceux de nature acrobatique, comme la gymnastique et le cheerleading.