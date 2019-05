Ignacio Piatti sera absent de deux à trois mois

De nouveau blessé au genou droit, le milieu de terrain Ignacio Piatti sera absent pour une période de 8 à 12 semaines, a annoncé l’Impact de Montréal jeudi. Selon les informations rendues publiques par la formation, Piatti a étiré le ligament extérieur de son genou lors du match de vendredi contre le Los Angeles Football Club. Piatti avait amorcé ce match — son premier départ depuis le 16 mars à Orlando — et avait été retiré du terrain après avoir joué pendant 64 minutes. Il semble qu’il ait ressenti une douleur au genou après la partie. Piatti n’a pas pris part aux séances d’entraînement tenues lundi et mardi, ni au duel de mercredi contre le Real Salt Lake au stade Saputo. Plus tôt en saison, Piatti avait raté 10 parties en raison d’une torsion du genou, puis, ensuite en raison de douleurs musculaires à un mollet.