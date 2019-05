Des buts de Browne et de Taïder font gagner l’Impact

D’un segment d’un match à un autre, l’Impact de Montréal a souvent montré deux visages différents cette saison. Sans offrir une prestation parfaite mercredi soir, la troupe de Rémi Garde a peut-être fait un pas vers la constance que l’entraîneur-chef espère voir de ses joueurs pendant 90 minutes.

Grâce à des buts d’Omar Browne et de Saphir Taïder, l’Impact a arraché un gain de 2-1 sur le Real Salt Lake au Stade Saputo.

Le gain de l’Impact (7-6-3) lui donne 24 points au classement et lui permet de rester un point devant le Atlanta United FC, qui a blanchi le Minnesota United FC 3-0 mercredi.

« Nous avons des objectifs à atteindre et nous sommes dans une position en ce moment pour amorcer une poussée et atteindre ces objectifs », a déclaré le gardien Evan Bush, lorsqu'il a été questionné sur la lutte serrée qui se dessine au classement dans l’Association Est.

« Nous avons eu notre part d’adversité jusqu’à maintenant si l’on tient compte du nombre de matchs que nous avons joués, des voyages, des parties à l’étranger, des blessures. Nous avons réussi à nous placer dans une bonne position, avec plusieurs matchs à domicile à venir. Et nous voulons rester près du sommet », a ajouté Bush.

En plus de rompre l’égalité de 0-0, le filet de Browne (2e), marqué dans les temps d’arrêt de la première demie, est venu mettre un terme à plusieurs léthargies de l’Impact.

Dans un premier temps, il s’agissait d’un premier but à domicile en 232 minutes, soit depuis que Browne avait réussi le filet victorieux à la 83e minute du match du 28 avril contre le Fire de Chicago.

C’était aussi le premier but de l’Impact pendant la première demie d’un match depuis la rencontre du 16 mars contre le Orlando City SC.

Surtout, il a aidé l’Impact à mettre fin à une séquence de trois matchs sans victoire et à amorcer sur une note positive une séquence de trois parties à domicile que le milieu de terrain Samuel Piette avait qualifiée de cruciale mardi.

« On a été dans l’action, je pense qu’on a été un peu plus constants que d’habitude. On a traversé leurs temps forts de manière un peu plus solide. J'aurais aimé qu’on soit encore plus solides. Dans l’ensemble du match, la volonté dont ont fait preuve mes joueurs était satisfaisante », a analysé Garde.

Le but de Browne, marqué avec l’aide de Shamit Shome, est venu récompenser les efforts de l’Impact en première demie, et tout particulièrement pendant les cinq premières minutes du match.

« La dernière fois qu’on avait joué ici contre New England, a rappelé Garde, les 45 premières minutes avaient été aussi bonnes que celles-là, voire meilleures puisqu’on avait été plus constants. La deuxième période avait été plus difficile. Alors, oui, on a augmenté notre temps de jeu dans lequel on a été bien. Je pense aussi que la surface de jeu était vraiment plus propice aujourd’hui à un jeu rapide. »

De tous les joueurs de l’Impact, Taïder a été particulièrement visible pendant ce début de match en provoquant de belles occasions de marquer et en frappant lui-même la barre transversale dès la deuxième minute de jeu.

Il s’est repris à la 68e minute de jeu en portant le score 2-0 sur une pénalité, provoquée par une faute en surface de réparation de Donny Toia sur Bacary Sagna.

Ce but de Taïder, son deuxième en autant de matchs sur une pénalité, s’est avéré précieux puisque Sam Johnson a réduit l’avance de l’Impact de moitié à la 84e minute de jeu.

La formation montréalaise a cependant tenu le coup lors des six minutes suivantes et des quatre ajoutées après les 90 minutes réglementaires.

Par ailleurs, Rémi Garde n’était pas en mesure de donner une mise à jour sur l’état de santé de Mathieu Choinière, qui semble s'être blessé à la tête lors d’un violent choc avec Justen Glad au centre du terrain, pendant la 74e minute de jeu.

L’Impact poursuivra son séjour à domicile samedi, alors qu’il recevra le Orlando City SC à compter de 17 h.