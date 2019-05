Peters remporte la 17e étape du Tour d’Italie; Carapaz garde le maillot rose

Anterselva — Le Français Nans Peters a signé sa première victoire d’étape majeure lors du 17e volet du Tour d’Italie, mercredi, tandis que l’Équatorien Richard Carapaz soulignait son anniversaire en creusant l’écart en tête du classement cumulatif. Peters, qui évolue pour l’équipe AG2R La Mondiale, s’est échappé en solitaire dans la dernière portion de l’épreuve de 181 kilomètres entre Commezzadura et Anterselva, près de la frontière autrichienne. Esteban Chaves a terminé au deuxième rang, à 1:34 de Peters. Davide Formolo a remporté le sprint final et complété le podium, à 1:51 du vainqueur. Tous ces cyclistes ont fait partie d’une imposante échappée qui s’est dissoute lorsque Peters a lancé une attaque avec environ 16 kilomètres à parcourir. Carapaz, qui a fêté son 26e anniversaire mercredi, dispose maintenant d’une avance de 1:54 sur le favori local, Vincenzo Nibali, et de 2:16 sur le Slovène Primoz Roglic. Le Montréalais Guillaume Boivin, d’Israel Cycling Academy, a terminé l’étape en 125e position, à 30 : 12 de Peters. Au classement général, Boivin pointe au 127e échelon. Le « Giro » d’Italie se terminera à Vérone dimanche.