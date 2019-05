Mike Sherman dans son dernier droit

Si Mike Sherman pouvait changer une chose à la Ligue canadienne de football, ce serait fort probablement la durée du camp d’entraînement.

Les Alouettes de Montréal n’en étaient qu’au neuvième jour du camp, mardi, mais, déjà, l’entraîneur-chef a le sentiment que le temps presse.

L’équipe se rendra en train à Toronto mercredi afin de livrer son premier match préparatoire le lendemain contre les Argonauts. Après ce duel, il ne restera plus qu’une semaine au camp, qui culminera par la visite du Rouge et Noir d’Ottawa au stade Percival-Molson de l’Université McGill, le 6 juin.

« Ce qui est le plus difficile, c’est d’évaluer l’équipe en une si courte période, a admis Sherman. Dans la NFL, vous avez les activités officielles du club, le camp et les quatre matchs préparatoires pour vous forger une idée. Vous en venez à très bien connaître les joueurs.

« Vous voulez prendre les bonnes décisions, mais, au Canada, le temps est très limité. Nous avons plusieurs bons joueurs à évaluer. Nous voulons nous assurer de garder ceux qui s’inséreront bien dans notre formation. C’est le plus grand défi que j’ai présentement : choisir les bons gars et ne pas me baser sur une mauvaise semaine qu’un joueur peut avoir connue, peu importe les raisons. »

L’entraîneur estime que c’est également difficile pour les joueurs.

« Ils doivent vous démontrer le meilleur d’eux-mêmes en une si courte période. Mais cette ligue est faite comme ça, et nous allons en tirer le meilleur parti possible. »

C’est notamment le cas d’Étienne Moisan. Le centre-arrière peut aussi être utilisé comme receveur de passes. Mais les occasions de se faire valoir sont rares. C’est pourquoi il était plutôt heureux d’avoir conclu un très long jeu à l’entraînement de mardi.

« C’est plaisant d’être utilisé de la sorte. Cela met en confiance en vue du premier match préparatoire, a noté le footballeur de Saint-Eustache. J’étais heureux de pouvoir montrer que c’est ça, ma force. Je suis très utilisé comme bloqueur, mais je suis un receveur. Il faut que ce soit mon atout, ma carte cachée. Ma vitesse et mes mains : j’ai eu une belle occasion de montrer tout ça. »

L’entraîneur des demis, André Bolduc, voit l’ex-porte-couleurs du Rouge et Or de l’Université Laval comme un projet à long terme. Mais Moisan n’en sait pas plus sur les intentions de Sherman à son endroit.

« On n’a pas parlé directement de mon rôle, mais ce sera quelques répétitions dans les unités spéciales et à l’attaque comme centre-arrière. Mon camp se déroule bien dans l’ensemble. Chaque jour, j’apprends des choses avec André en réunion, et avec de bons vétérans comme Christophe (Normand) et Spencer (Moore). Les vraies auditions pour moi auront lieu pendant les matchs préparatoires. »

Les Alouettes ont apporté quelques changements mineurs à leur formation, mardi. Ils ont ajouté le demi-défensif Jarnor Jones ainsi que l’ailier défensif Antonio Simmons, deux joueurs internationaux.

En contrepartie, la formation montréalaise a retranché le secondeur blainvillois Philippe Dion, les ailiers défensifs internationaux Justin Stewart et Elijah Norris, ainsi que le joueur de ligne offensive Andrew Erbes.

Contrairement à ce qu’ils ont fait depuis le début de ce camp, les Alouettes n’ont tenu qu’un seul entraînement à la veille de ce long déplacement en train.