Le défenseur Xavier Ouellet accepte un contrat d’un an avec le Canadien

Photo: Sarah Stier / Getty Images / Agence France-Presse

Le défenseur Xavier Ouellet a accepté un contrat d’un an à deux volets avec le Canadien de Montréal. Cette entente lui rapportera un salaire de 700 000 $ s’il joue dans la LNH et 300 000 $ dans la Ligue américaine, avec un salaire garanti de 400 000 $. Ouellet, âgé de 25 ans, a totalisé trois mentions d’aide en 19 matchs avec le Canadien la saison dernière, en plus d’amasser 7 buts et 28 points en 47 rencontres avec le Rocket de Laval dans la Ligue américaine (LAH). Il a également été nommé capitaine du Rocket en février dernier à la suite du départ de Byron Froese. Le vétéran de six saisons présente un dossier de 5 buts et 26 points en 160 matchs dans la LNH avec les Red Wings de Detroit et le Tricolore. Le Canadien lui avait fait signer un contrat d’une saison, également à deux volets, le 1er juillet dernier. Le joueur né à Bayonne, en France, a été un choix de deuxième ronde, 48e au total, des Red Wings lors du repêchage de la LNH en 2011.